Call of the Wild: The Angler

Call of the Wild: The Angler est un jeu de simulation de pêche développé par Expansive Worlds, les créateurs de theHunter : Call of the Wild. Le joueur ou la joueuse pourra parcourir un monde ouvert et découvrir plusieurs recoins, explorer les environnements, gérer le matériel de pêche et trouver des coins d'eau pour pêcher diverses poissons. Le titre est jouable en solo mais aussi en ligne jusqu'à douze personnes.