Pour Warren Spector, si quelqu’un créait Deus Ex à notre époque, le jeu serait perçu « comme un documentaire »

Les fans de la licence Deus Ex ne se remettent toujours pas de la décision d’Embracer Group d’avoir gelé le développement d’un nouvel épisode. Cela fait maintenant une décennie que l’on attend la suite de l’intrigue de l’épisode Mankind Divided mais l’espoir de voir le récit d’Adam Jensen se terminer est un aujourd’hui peu vain. Et tout comme nous, Warren Spector – le créateur de la licence – ne comprend pas cet abandon de la part du nouveau propriétaire. Dans une interview chez PC Gamer, il est revenu sur cette question et sur ce que Deus Ex pourrait être aujourd’hui, à une époque où les thèmes évoqués par Deus Ex deviennent malheureusement de plus en plus réels.