Enshrouded : L’action RPG et de jeu de survie sera bientôt jouable via une démo

Une démo dans quelques semaines

Chapeauté Keen Games, studio connu pour le sympathique Portal Knights, Enshrouded est un titre qui mélange action RPG et de jeu de survie à travers un monde ouvert sandbox. En reprenant les poncifs des différents genres mais en proposant une expérience plus abordable de la survie, il n’oublie pas non plus d’y incorporer des éléments coopératifs puisqu’il est jouable aussi bien en solo qu’à plusieurs. Et nos premières impressions étaient plutôt positives à son égard.

Il ne faudra plus attendre bien longtemps pour titiller son potentiel : le studio vient d’annoncer une future démo jouable dans le cadre du prochain Steam Next Fest. Ainsi, du 9 au 16 octobre, il sera possible de jouer aux premières heures du jeu. Une période d’essai importante pour les développeurs puisque selon leur communiqué, cela leur permettra de prendre en compte les retours des joueurs et joueuses pour peaufiner l’accès anticipé et définir sa date de lancement, pour l’instant toujours fixé à la fin de l’année 2023 sur PC via Steam.