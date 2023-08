Enshrouded : Un jeu de survie action RPG en monde ouvert à surveiller ? Tout savoir en vidéo

Développé par Keen Games, studio que l’on connait pour le sympathique Portal Knights, cet Enshrouded opte une approche beaucoup plus réaliste (et terne) avec un univers plus sombre et plus mâture. On part ainsi sur un Action RPG aux composantes de jeux de survie, qui délaisse la partie narrative et la profondeur de son scénario pour un univers où il faut rester en vie et aux environnements destructibles. Une proposition sympathique, que l’on vous résume en vidéo.

Partager cet article sur