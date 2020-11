Si Genshin Impact vous demande des baies à crochet, c’est probablement parce que vous jouez Razor. En effet, le principal intérêt de ce matériau est de permettre de faire les élévations de l’enfant-loup. On vous explique donc où les trouver dans cette petite astuce.

Trouver les baies à crochets dans la nature

Un des avantages des baies à crochets par rapport aux autres matériaux sauvages de Genshin Impact, c’est qu’elles sont concentrées dans une zone très précise, le Territoire des Loups à Mondstadt qui est donc le seul endroit que vous aurez à visiter.

On trouve les baies à crochets au sol, dans les buissons ou au pied des arbres. Elles se situent toutes au sud du chemin qui mène au boss Loup du Nord. On les trouve en bord de route mais aussi dans la zone surélevée entre cette route et celle plus au sud et tout au sud-ouest de l’arène du boss. Vous trouvez quelques images d’exemple ci-dessus mais sachez qu’en cherchant bien dans cette zone, vous pourrez trouver une trentaine de baies à crochet en moins de 5 minutes.

Acheter des baies à crochets à Chloris

C’est la méthode de secours puisqu’elle n’est pas rentable que ce soit niveau temps ou niveau moras. En effet, Chloris peut vous vendre cinq baies à crochets toutes les 72 heures et ce au prix de 1000 moras l’unité. Si cela vous intéresse quand même, sachez qu’on trouve Chloris à Montstadt et plus précisément au bord de la route au nord-est de Ventlevé.

Pour d’autres emplacements de ressources, pensez à consulter notre guide des matériaux de Genshin Impact ou revenir tout simplement sur notre index.