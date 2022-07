Stray ne vous laissera pas personnaliser le chat que vous contrôlez, mais vous pourrez tout de même l’habiller avec plusieurs badges à récolter au fil des niveaux. Tous les récolter vous permettra surtout de débloquer le trophée « Badges », mais ces badges sont souvent mieux cachés que les Souvenirs. Voici donc où et comment trouver tous les Badges dans Stray.

Notez qu’on ne liste ici que les Badges que vous pouvez manquer, sachant que vous en obtiendrez un obligatoirement dans l’aventure, après les Taudis, pour un total de 6 Badges à récupérer.

Badge Musicien

Emplacement : S’obtient près de Morusque, dans les Taudis. Il faut récupérer toutes les partitions et lui présenter.

Badge Fleur

Emplacement : En remontant la Fourmilière vers le Centre ville après avoir parlé à Zbaltazar, on croise Malo. Il nous demande de récupérer trois fleurs. Une jaune, une violette, une rouge pour compléter sa collection. Fleur jaune : Descendre par le seau au bout de la plateforme pour atterrir au niveau du restaurant de Nikko. Sautez sur le tuyau qui mène aux fleurs jaunes et récupérez-en une. Fleur violette : Rebroussez chemin depuis la fleur jaune et empruntez un nouveau seau vers le niveau inférieur. Laissez-vous tomber sur les caisses en contrebas et faites tour jusqu’à atteindre le tronc de l’arbre à fleurs violettes. Grimpez sur les branches et cueillez en une. Fleur rouge : Revenez au niveau du tronc et dirigez-vous vers les joueurs de Mahjong. Empruntez le seau derrière eux et , grâce aux barils, frayez vous un chemin jusqu’à l’arbre à fleurs rouges. Cueillez en une. Remontez voir Malo, donnez lui les 3 fleurs. Vous récupérez le Badge en retour

: En remontant la Fourmilière vers le Centre ville après avoir parlé à Zbaltazar, on croise Malo. Il nous demande de récupérer trois fleurs. Une jaune, une violette, une rouge pour compléter sa collection.

Badge du coffre

Emplacement : Juste avant le club, à l’entrée de la ville, un robot discute avec un gérant de boutique inanimé. Passez par le comptoir, allez en arrière boutique et examinez l’affiche. Montez sur les étagères jusqu’au coffre, et entrez le code : 8542.

Badge Neco

Emplacement : Après avoir infiltré l’usine, récupérez les clés de l’ouvrier qui se trouve dans la première zone où il faut se cacher des sentinelles grâce aux stocks de déchets, dans un coin de la pièce, après avoir bondi sur quelques barils. Dans la salle d’après, activez le levier, qui est un raccourci menant à l’ouvrier. Prenez garde à nouveau aux deux sentinelles qui vous séparent de l’ouvrier. Lui donner les clés.

Badge de police

Emplacement : Au Centre ville, partir depuis la statue holographique vers la boutique de vêtements. Prendre la ruelle à droite, et commencez à grimper sur les ventilations. Continuez de monter jusqu’à atteindre une toute petite fenêtre avec des barreaux. Entrez et examinez le robot au sol.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.