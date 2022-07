Stray possède plusieurs types d’objets à collecter, mais le plus important d’entre tous, ce sont les Souvenirs. Il s’agit de la seule sorte de collectibles que vous pourrez récupérer dans tous les niveaux, et il est nécessaire de les obtenir pour compléter le jeu à 100 % et obtenir le trophée « Je me rappelle ! ».

Voici donc où sont situés tous les Souvenirs dans Stray. Vous trouverez ci-dessous l’emplacement de tous les Souvenirs, répertoriés par niveau.

Les Taudis

Souvenir 01

Emplacement : Tout en haut des toits près de la place centrale. On peut y accéder en montant d’abord sur le toit du bar.

Souvenir 02

Emplacement : Donné en échange de trois canettes énergétiques chez le marchand.

Souvenir 03

Emplacement : Dans le bar à l’étage, sur l’une des tables près du billard.

Souvenir 04

Emplacement : Il s’agit d’un poster que vous pouvez trouver dans la chambre de Momo.

Souvenir 05

Emplacement : Tout au fond (ou au début plutôt) des Taudis, près de l’un des distributeurs de canettes. Allez devant la laverie, et suivez la ruelle jusqu’au bout.

Souvenir 06

Emplacement : Près du musicien, dans une ruelle. Il faut grimper sur les bennes à ordures pour l’atteindre.

Souvenir 07

Emplacement : Chez Elliot (vous y accéderez via la quête principale). Se trouve justement derrière Elliot.

Les Toits

Souvenir 08

Emplacement : Un grand panneau publicitaire que vous ne pouvez pas louper, sur le chemin.

Souvenir 09

Emplacement : Le panneau Neco Corporation que vous trouverez sur le chemin.

Cul-de-sac

Souvenir 10

Emplacement : En arrivant dans la zone après avoir quitté Momo, vous trouverez le premier parcours du jeu sur votre droite. Allez cependant à gauche, près de la porte de garage.

Souvenir 11

Emplacement : Après avoir effectué le parcours, au lieu de prendre à gauche pour se faufiler sous le grillage, allez tout droit pour arriver devant une zone inondée. Sur la droite, vous verrez le robot avec le souvenir.

Souvenir 12

Emplacement : Il s’agit simplement du mannequin qui se trouve chez Doc.

Les Egouts

Souvenir 13

Emplacement : Avant de descendre par des conduits, vous trouverez une bifurcation, avec plein d’œufs de zurks. Explosez-les, puis prenez le tuyau pour arriver au souvenir.

Souvenir 14

Emplacement : Après avoir échappé aux zurks dans le passage avec les yeux aux murs. Au lieu d’aller à droite, allez à gauche, grimpez un petit peu, traversez le conduit et pénétrez dans la salle étrange.

Fourmilière

Souvenir 15

Emplacement : Il s’agit de l’un des graffitis roses près d’une échelle dans le village.

Centre-ville

Souvenir 16

Emplacement : Dans la station de métro, après avoir monté le premier escalier et avant la ville, vous trouverez un robot entouré de livres sur votre droite.

Souvenir 17

Emplacement : Juste avant de passer devant le club, prendre à droite dans la petite ruelle. Là où le robot passe le balai, montez sur la poubelle, puis suivre le chemin qui monte vers la gauche.

Souvenir 18

Emplacement : À partir de la statue holographique, allez en direction de la résidence. Passez par la petite fenêtre sur la droite qui mène au salon de coiffure.

Souvenir 19

Emplacement : Partir de la statue holographique en direction du petit restaurant. Passez par le trou au plafond en grimpant sur le comptoir.

Souvenir 20

Emplacement : Lors de votre deuxième passage en ville, après avoir infiltré l’usine Neco pour récupérer la pile atomique et être de retour dans le centre-ville. À partir de la statue holographique, allez dans le bureau du pacificateur. C’est le poster de la sentinelle.

Souvenir 21

Emplacement : Dans la boite de nuit. Il faut aller sur le comptoir, et allez sur le petit ascenseur près de l’évier pour accéder à une pièce secrète.

Prison

Souvenir 22

Emplacement : Après voir enfermé les gardes dans la cours avec d’autres prisonniers, allez voir le prisonnier près d’une benne à ordure.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.