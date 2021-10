C’est devenu une tradition dans les récents jeux Assassin’s Creed et récemment dans les jeux Far Cry, la présence d’animaux mythiques ne fait pas exception dans le tout nouveau jeu d’Ubisoft, Far Cry 6. Au nombre de 5 dans ce nouvel opus, ils ne seront pas insurmontables à battre mais nous vous conseillons de bien vous armer en munitions et médicaments car certains seront plus retors que d’autres, tous plus ou moins génétiquement modifiés, sûrement à cause de l’environnement et des poisons déversés par la culture du Viviro sur l’île.

Nous vous avons préparé un guide ultra-complet regroupant toutes les localisations et astuces pour trouver et tuer les animaux mythiques présents sur l’île de Yara, dans chacune des régions de cette région fictive.

Isla Santuario – Vencejo

Mamutito

Vous trouverez le premier animal mythique de l’aventure dans la province de Vencejo, au nord de l’Isla Santuario. Il est possible que vous tombiez d’abord sur un mot des yarans vivant à proximité, vous déclenchant ainsi la localisation de la tanière.

Sa tanière se trouve au Repli de Mamutito, qui n’est autre qu’un gros sanglier qui n’hésitera pas à vous charger dès qu’il en aura l’occasion. Déplacez-vous en permanence et n’hésitez pas utiliser explosifs et armes lourdes pour l’achever. Vous pourrez obtenir les Défenses de Mamutito, à échanger contre de l’équipement dans votre camp.

Madrugada – Aguas Lindas

Démons blanc et noir

Vous trouverez ces 2 animaux mythiques dans un seul et même endroit, la Tanière des chiens démoniaques, proche de la crête de Danzante dans la province Aguas Lindas – Refuge d’Ida.

Une fois dans leur enclos ressemblant à une fosse où arbres et pierres se mêlent, ils vous attaqueront en même temps, tournant autour de vous et vous sautant dessus pour vous dévorer. Usez de vos déplacements, armes mitrailleuses et engins explosifs pour venir à bout de ces deux animaux et récupérez la peau de Démon blanc et la peau de Démon noir, que vous pourrez échanger contre des améliorations dans vos camps.

Valle de Oro – Balaceras

Venodiente

Vous trouverez ce nouvel animal mythique dans le Marais aux crocodiles, plus précisément dans la Décharge de déchets toxiques, au sein de la province de Balaceras – Parc national Ciénega Nublada. Il s’agit d’un énorme crocodile aux dents acérées nommé Venodiente, suintant de toxicité, vous empoisonnant si vous vous approchez trop près de lui.

Utilisez vos déplacements rapides ainsi que de puissantes armes car il sera relativement coriace et très rapide. Profitez de temps de pause qu’il vous offre avant de revenir à la charge pour recharger ou vous soigner. Si vous finissez par l’abattre, il vous offrira son Cuir de Venodiente que vous pourrez échanger dans vos camps.

El Este – Sierra Perdida

Le Sanguinaire

Le Sanguinaire n’est autre qu’un gros jaguar, couleur noir nuit, qui attaquera une fois que aurez trouvé une lettre accroché au mur sur une maison de pêcheur proche de la Plage du Torrero, tout au sud de El Este, expliquant qu’un énorme animal sème la terreur la nuit. C’est pour cela que vous ne pourrez le trouver qu’une fois la nuit tombée. N’hésitez pas à revenir plus tard si besoin.

Soudainement, le jaguar fera son apparition dans la marina, semant le chaos. D’autres jaguars lui prêteront main forte et ils sont même capables de vous saisir en hauteur. Vous risquez de mettre du temps avant de l’abattre mais une fois ceci-fait, vous débloquez la Peau du Sanguinaire, à échanger dans vos camps de Libertad.

Pour tous nos autres guides et astuces sur Far Cry 6, vous pouvez consulter notre guide ultra-complet sur le jeu ou la liste des collectibles à récupérer.