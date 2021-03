Empire of Sin rejoindra le Xbox Game Pass le 18 mars

Alors que vingt jeux Bethesda l’ont intégré la semaine dernière et qu’il semblerait qu’Outriders soit sur le point de suivre le même chemin dans les semaines à venir, le Xbox Game Pass va également accueillir un nouveau titre dans ses catalogues PC et console le 18 mars prochain : Empire of Sin. L’information a été officialisée le week-end dernier par Paradox Interactive.

Don your fedora and get ready to hit the streets of Chicago, boss – Empire of Sin will be available on @XboxGamePass on March 18th! Get the scoop here: https://t.co/UUSA5YTysf pic.twitter.com/jFis0Oirnj

— Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) March 13, 2021