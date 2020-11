Empire of Sin

Empire Sin est un jeu de gestion et de stratégie au tour par tour qui prend place dans les années 1920 à Chicago durant la Prohibition. Le jeu vous propose d'incarner un des quatorze chefs disponibles dont une partie est inspirée de gangsters réels. Vous devez alors gérer votre réseau mafieux et vos hommes en faisant face aux gangs rivaux dans des combats au tour par tour pour défendre ou étendre votre territoire. Débarrassez-vous de toute concurrence pour atteindre le sommet et devenir la personne la plus puissante de Chicago.