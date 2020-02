Empire of Sin prend du retard et n’arrivera qu’à l’automne 2020

Officialisé au cours du Nintendo Direct de l’E3 2019, Empire of Sin est quelque peu discret depuis sa présentation. Le nouveau jeu de John Romero (DOOM, Wolfenstein 3D) était jusqu’ici prévu pour ce printemps mais a besoin d’un peu plus de temps pour son développement, repoussant sa sortie à cette fin d’année.

La qualité, c’est mieux

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU — Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) February 18, 2020

Le studio explique sur ses réseaux qu’il était nécessaire de s’accorder ce délai supplémentaire en remerciant la communauté pour leur soutien et en appuyant « qu’il est important de choisir la qualité plutôt que la rapidité ». Et on ne peut que leur donner raison. Un choix qui semble avoir été pris par beaucoup de monde en ce début d’année quand on remarque les nombreux reports.

Chapeauté par Romero Games, Empire of Sin est un jeu de stratégie au tour par tour assez proche d’un XCOM où il faudra créer et développer son empire criminel, le tout, dans un Chicago des années 20. La sortie est prévue sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch pour cet automne 2020.