Test Empire of Sin – La mafia, c’était mieux avant

S’il y a un thème qui n’est pas assez traités pour les amateurs, c’est bien la mafia. En effet, en dehors de l’excellente trilogie, et de quelques titres par-ci par-là et adaptations de films comme Le Parrain ou Scarface, les amoureux de la pègre n’ont que peu de choses à se mettre sous la manette. Voir donc arriver un jeu qui se voulait à la fois dans de la gestion de quartier avec des affrontement entre gang, le tout en pleine période de prohibition, ça ne pouvait qu’être excitant !

Conditions de test : Nous avons joué au jeu à la fois sur Nintendo Switch via une version boîte envoyée par l’éditeur, et une version digitale sur Steam. Nous avons eu l’occasion d’essayer les différentes factions et d’aller au bout d’une partie. Comptez une quinzaine d’heures de jeu pour finir une partie.

Conquérir Chicago

Vous débutez votre aventure par votre choix de faction. Chaque faction et leader est installé à différents endroits de Chicago, et ont de plus de mineurs avantages et une compétence unique spéciale. Vous pourrez ainsi choisir entre quelqu’un qui sera surpuissant au corps à corps comme un amoureux des mitraillettes camembert qui arrosera tout l’écran. Au niveau des avantages mineurs, on trouvera des réductions de coûts et des bonus d’efficacité des différents lieux que vous pourrez installer au fur et à mesure de votre partie.

Deux modes de jeux principaux vous sont proposés : un mode davantage scénarisé et un autre au plus proche de l’action. Dans ce premier mode, vous aurez ainsi tout un dialogue au sein même de votre propre clan. Il vous sera possible même d’aller dans leur sens ou non. La reste du jeu est similaire des deux côtés. Vous vous retrouverez propulsé dans la ville, avec différents objectifs comme un nombre de bâtiments à posséder, ou bien d’aller dialoguer avec tel ou tel personnage.

Empire of Sin propose un univers pour le coup plutôt bien fait. L’atmosphère et l’ambiance visuelle comme sonore nous plonge dans les années 20 avec réussite, et sa réalisation, bien que classique fonctionne bien, avec quelques animations et un doublage partiel anglais plutôt sympathique, jouant sur les différents accents dépendant de l’origine de notre faction. Le jeu vous propose d’ailleurs différentes vues qui sont en bonne partie utile. Ce qui par contre tue un peu l’ensemble de l’immersion, c’est les temps de chargements qui sont quasiment présents à chaque instant.

Le déséquilibre des forces

Comme nous le disions, il y a donc deux véritables volets à Empire of Sin. Un volet gestion et un volet affrontement. Et là où on pouvait s’attendre a davantage de gestion, c’est en réalité les affrontements qui dominent ici.

Le système de jeu de Empire of Sin emprunte un tour par tour façon tactical comme nous avons pu le voir du côté d’un X-com avec sa gestion notamment de couverture et du nombre d’action et de déplacement spécifique. Mais très clairement, l’ensemble manque un peu de peps, et de finesse.

Il n’est pas rare par exemple d’être entièrement à couvert et de se prendre des dégâts, et on ne parlera pas de l’IA qui très souvent fait un peu tout et n’importe quoi par moments. Au bout de quelques affrontements, on fait clairement le tour de l’ensemble et tout le système manque de profondeur pour fonctionner sur l’ensemble d’une partie.Et c’est dommage car on retrouve par exemple des arbres de compétences pour les personnages permettant par exemple d’améliorer nos personnages, ainsi que différentes armes plus ou moins efficaces.

Concernant la partie gestion maintenant, vous aurez donc l’occasion de mettre en place différents bâtiments tels que des brasseries, bars, casino ou maisons de joie. Vous aurez l’occasion d’ailleurs de gérer un peu de façon macro l’ensemble, en augmentant la sécurité, en faisant un peu de pub via le bouche à oreilles, le tout vous permettant d’obtenir des deniers supplémentaires.

L’autre section importante de Empire of Sin, c’est votre rapport avec les factions adverses. Vous aurez ainsi l’occasion de dialoguer, passer des pactes, les trahir et partir en guerre contre eux. Et ces dans ces moments de guerre des gangs que le soft s’en sort le mieux. On peut ainsi se retrouver à se balader dans la rue et intervenir dans un conflit où vos ennemis tentent d’attaquer votre hôtel.

Et c’est là qu’on se rend compte du déséquilibre réalisé dans la conception du jeu : là où la gestion est réussie et aurait même gagné à avoir une dimension micro encore plus poussée, tout ce que l’on fait a pour conséquence des affrontements. Et se retrouver parfois à devoir enchaîner affrontements sur affrontements en devient simplement ennuyeux, et c’est bien dommage.

Une version Switch calamiteuse

Nous devions tout de même vous parler quelques instants du portage Nintendo Switch de Empire of Sin, sorti en simultané des autres versions. Que l’on soit clair, cette version console est une calamité. Le framerate est aux pâquerettes, et les mises à jour effectuées n’ont clairement pas réglé de nombreux soucis.

L’interface console complexifie énormément la moindre action comme embaucher un mercenaire et le joindre a votre troupe. Tout passe par plusieurs roues de sélection et menus qui même en mode TV semblent plus petit que la version PC.