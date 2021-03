Outriders : Une arrivée sur le Xbox Game Pass teasée par Microsoft ?

Quelques jours seulement après avoir partagé un trailer dédié à son scénario et avoir annoncé que plus de deux millions de personnes avaient téléchargé sa démo, Outriders fait l’objet d’une rumeur pouvant intéresser bon nombre de joueurs et de joueuses dans le monde entier puisqu’il pourrait bientôt arriver dans le Xbox Game Pass.

