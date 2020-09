Empire of Sin annonce sa sortie pour le 1er décembre

Le dernier Nintendo Direct Mini a été l’occasion de lever le voile sur de nombreuses dates de sortie pour les titres d’éditeurs tiers, comme Hades ou encore Empire of Sin. Ce dernier a eu droit à un tout nouveau trailer durant la présentation.

Prenez le contrôle dès le mois de décembre

Cette nouvelle vidéo pose une nouvelle fois les bases du titre, qui sera un jeu de stratégie au tour par tour dans l’univers des mafieux, le tout dans la ville de Chicago en plein milieu des années 20.

Vous pourrez donc débuter votre empire criminel dès le 1 décembre prochain sur Switch, PC, PS4 et Xbox One si l’on en croit les dernières informations, ce qui n’a rien de surprenant, étant donné que le titre avait été repoussé et avait promis une date de sortie durant le courant de l’automne.