World War Z Aftermath sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 21 septembre

Plutôt que de proposer un second épisode, le World War Z de Saber Interactive a décidé de s’offrir une extension avec World War Z Aftermath, qui a été révélée durant la période de l’E3 2021. On sait désormais quand arrivera cette nouvelle version du jeu, et c’est pour tout bientôt.

Les infectés sont de retour à la rentrée

World War Z Aftermath sera donc disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 21 septembre prochain. Celles et ceux qui possèdent déjà le jeu de base pourront obtenir une mise à jour payante pour découvrir tout le nouveau contenu, tandis qu’une édition physique complète sera proposée pour le jeu sur PS4 et Xbox One, distribuée par Koch Media, le jour de la sortie.

Pour rappel, Aftermath ajoute des améliorations de gameplay avec de nouvelles compétences, et tout le contenu présent dans l’édition Game of The Year.

World War Z Aftermath arrivera aussi sur PS5 et Xbox Series avec des versions dédiées et améliorées, avec un mode inédit nommé Horde XL, mais pas avant 2022. La version Switch du jeu de base sera quant à elle disponible dès cet automne.