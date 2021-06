World War Z Aftermath, une version améliorée du jeu, arrivera plus tard cette année

Saber Interactive est décidément bien occupé en ce moment, mais n’en n’oublie pas pour autant son titre qui lui a fait connaitre le succès ces dernières années à savoir World War Z. Le titre était présent lors de l’IGN Summer of Gaming afin de présenter sa nouvelle version World War Z Aftermath, qui ajoutera des nouveautés en plus d’arriver sur next-gen.

Une version enrichie

Cette nouvelle version inclus donc de nouveaux personnages et révise son système de combat au corps à corps, comme on peut le voir dans ce nouveau trailer, avec la possibilité de manier deux armes en même temps. Autre nouveauté de taille, un mode en vue à la première personne sera présent.

World War Z Aftermath est prévu sur PC, PS4 et Xbox One, ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Si vous possédez déjà le jeu de base, sur les anciennes générations, vous devrez repasser à la caisse (19,99 euros) pour profiter de Aftermath (même si vous reste sur l’ancienne génération), car cette version inclus tous le contenu de la Game of The Year Edition ainsi que toutes les nouveautés listées plus haut.

Les versions next-gen tourneront en 4K et 60 fps, et auront droit à un mode inédit nommé Horde XL. Ce mode sera aussi présent sur PC et permettra d’avoir des centaines de zombies qui déferleront sur vous grâce à la puissance de ces machines.

Pour le moment, seules les versions PC, PS4 et Xbox One sont prévus pour cette année. Ces versions seront optimisées sur next-gen, mais les vraies versions PS5 et Xbox Series sont prévues pour 2022 avec une mise à niveau gratuite (seulement si vous possédez Aftermath donc).