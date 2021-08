Electronic Arts : Un Battlefield tous les deux ans est envisageable pour l’éditeur

Durant l’analyse de ses résultats financiers du premier trimestre de cette année fiscale, Electronic Arts a passé en revue les bons élèves de son catalogue, en parlant notamment de Mass Effect Legendary Edition et du toujours très en forme Star Wars Jedi Fallen Order. La série Battlefield a aussi été évoquée, étant donné qu’elle assurera certainement une fin d’année très riche pour l’éditeur, et ce dernier a bien conscience que le rythme de sortie de la série doit être accéléré pour maintenir des résultats solides.

Le futur de la série Battlefield

Durant une discussion avec les investisseurs, Andrew Wilson, CEO d’EA, a répondu à une question sur le rythme de sortie de la série, qui s’est un peu allongé ces dernières années. Lorsqu’on lui demande si un épisode de Battlefield pourrait revenir à une sortie tous les deux ans, Wilson répond (relayé par VGC) :

« Je pense que c’est vers cela qu’on se dirige mais plus important, je pense que vous devez voir Battlefield comme un service. Vous savez, ce que nous faisons pour le lancement du jeu est vraiment révolutionnaire et réinvente tout ce que l’on peut attendre d’un gameplay au sein de gigantesques batailles. En plus de cela, Nous avons annoncé Battlefield Portal, qui va vraiment commencer à charher du côté du contenu créé par les utilisateurs et va générer de l’engagement à long terme sur le jeu. […] Vous devez vraiment comprendre que cela forme les fondations de ce que nous pensons est le futur du jeu service autour de Battlefield, qui avec le temps va inclure un lancement mobile, ainsi que des portes d’entrées gratuites, et va vraiment changer la nature de ce qui arrive d’un lancement à un autre. »

Reste maintenant à savoir de quoi il parle lorsqu’il évoque des éléments gratuits, et si ce Battlefield 2042 va modifier le rythme de publication de la série pour créer un nouveau schéma.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.