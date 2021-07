Electronic Arts : Le studio DICE LA devient Ripple Effect et annonce un nouveau projet

Tout l’équipe de DICE est actuellement très occupéé par le développement de Battlefield 2042, au point même d’avoir eu besoin de renfort avec Criterion qui a été débauché par Electronic Arts pour aider sur le blockbuster de fin d’année. C’est dans toute cette agitation que l’on apprend quelques changement en interne, notamment du côté du studio DICE Los Angeles, qui change de nom pour devenir Ripple Effect.

Le studio trouve sa propre identité

Electronic Arts nous a appris la nouvelle hier, en déclarant que le studio sera toujours dirigé par Christian Grass, et que Ripple Effect continuait à développer Battlefield 2042. Voici ce que déclare Grass à propos de ce changement de directive pour le studio :

« Chez Ripple Effects Studios, l’accent est mis sur l’innovation et la qualité pour chaque projet, car même une petite idée peut changer le monde. C’est ce qui définit le nouveau nom du studio. Nous sommes très fiers de notre travail, et DICE LA et l’équipe de DICE feront partie de notre ADN pour toujours. Mais au cours des huit dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses. Nous avons hâte de nous tourner vers l’avenir, d’agrandir l’équipe et d’établir notre propre identité. »

Mais on apprend aussi que Vince Zampella, fondateur de Respaxwn Entertainement, sera présent dans la direction du studio. Ripple Effect a déjà des idées pour le futur, puisque le développement d’un nouveau projet est également en cours au sein du studio ;

« Le studio a une excellente réputation et souhaite devenir un nouvel acteur phare en matière de développement de jeux de grande qualité. Avec la création d’un nouveau campus à Los Angeles et des postes en télétravail, c’est le moment idéal pour nous rejoindre. »

On nous rappelle également que Christian Grass et Vince Zampella seront présent aujourd’hui lors d’un événement EA Play Live nommé « L’avenir des FPS », qui aura lieu à 19 heures sur la chaîne Twitch de l’éditeur.