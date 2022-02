Elden Ring fait encore grimper les attentes avec son trailer de lancement

Bandai Namco nous avait déjà gratifié d’une longue vidéo de présentation sur Elden Ring durant ce week-end, mais visiblement, ça ne suffisait pas. Trois jours avant la sortie du titre, tandis que certains commencent à trouver le temps (très) long, l’éditeur nous offre le traditionnel trailer de lancement pour le titre, avec de nouvelles images qui ont de quoi faire grimper la hype autour du jeu. Et encore une fois, attention, ça spoil sévère ici.

Sans-éclat, soyez prêt au combat

Si vous n’avez pas peur des spoilers, vous pouvez donc voir un trailer qui nous dévoile plusieurs lieux encore jamais vus, avec des boss inédits à découvrir et des armes dont on ne soupçonnait même pas encore l’existence.

On espère que le jeu cache encore de nombreuses surprises qui n’étaient pas dans les différents trailers, et on prend maintenant son mal en patience jusqu’à la sortie du titre. Allez. Plus que trois petits jours.

Elden Ring sera disponible dès le 25 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus. Vous pouvez aussi consulter notre FAQ complète pour connaître tout ce qu’il y a à savoir sur le jeu.