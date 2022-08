Elden Ring continue de cartonner avec maintenant plus de 16,6 millions de copies vendues

Le succès d’Elden Ring n’est plus à prouver, et si le titre enchaîne record sur record, on attendait que Bandai Namco clarifie un peu les chiffres de ventes de son jeu. Aux dernières nouvelles, quelques jours seulement après son lancement, le titre avait déjà atteint les 13,4 millions de ventes et on se doutait que ce chiffre allait grossir considérablement dans les semaines à venir. L’éditeur fait enfin le point sur les ventes du jeu, et le titre passe une nouvelle étape.

En route pour les 20 millions

On nous apprend qu’Elden Ring a dépassé les 16,6 millions d’unités vendues depuis son lancement, soit une hausse de 3,2 millions de ventes par rapport aux précédents chiffres. Il est nécessaire de noter que ce résultat englobe les ventes physiques et dématérialisées, tout en sachant que le compteur s’est arrêté au 30 juin, fin du premier trimestre de l’année fiscale 2022/2023.

Ce qui veut dire que le jeu a certainement bien dépassé ce chiffre depuis plus d’un mois et demi, et il ne faudrait pas s’étonner de le voir arriver au cap des 20 millions à la fin de ce trimestre. Un succès fou, qui va certainement donner envie à Bandai Namco et From Software de capitaliser sur la licence, sans doute avec un DLC.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu ainsi que notre test, ou notre guide du débutant.