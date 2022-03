Elden Ring : En Europe, le jeu réalise le meilleur lancement pour une nouvelle licence depuis The Division, en 2016

On le sait, Elden Ring est d’ores et déjà un carton. Le plus intéressant est maintenant de savoir à quel point. Et si From Software et Bandai Namco jouent encore les timides quant aux chiffres de vente globaux du jeu, les résultats des différents marchés permettent de se donner une idée du phénomène qui est en train de se créer. Après son carton en Grande-Bretagne, le jeu semble bel et bien avoir conquis l’Europe toute entière.

Des ventes majoritairement PC

Le site Gamesindustry.biz rapporte alors de nouvelles données en provenance de l’étude de marché menée par GSD. On apprend alors que le jeu a réalisé le meilleur lancement pour une nouvelle licence depuis The Division, qui était sorti en 2016. Comme sur d’autre marchés, si l’on prend en compte toutes les licences, c’est le meilleur lancement depuis Call of Duty Vanguard, sorti en novembre dernier.

Attention tout de même pour cette dernière indication, étant donné que Nintendo ne partage pas tous ses chiffres, notamment sur les ventes numériques, le cas de Légendes Pokémon Arceus est mis de côté, quand bien même il s’agirait ici du plus gros lancement d’un jeu uniquement disponible sur une seule console (contrairement à Elden Ring) pour le mois de février.

Par ailleurs, on découvre la répartitions des ventes d’Elden Ring sur les différentes plateformes, et c’est bien le PC qui est en tête :

PC : 44%

: 44% PS5 : 27%

: 27% Xbox : 16%

: 16% PS4 : 13%

