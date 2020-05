Dark Souls III atteint 10 millions de copies vendues dans le monde

Si la licence est respectée par beaucoup de joueurs, Bandai Namco nous partage les chiffres de vente de cette dernière et il convient de dire que le troisième épisode s’en tire plutôt bien.

Un troisième opus toujours en forme

Ce communiqué nous renseigne alors que les chiffres donnés ont comme critères la vente du jeu sur toutes les plateformes disponibles (PS4, XBox One et PC) mais comprennent également la vente de l’édition Fire Fades qui regroupe le jeu de base et ses deux DLC. Dark Souls III se serait écoulé à un peu plus de 10 millions d’exemplaires (physiques et numériques) dans le monde.

De plus, l’éditeur japonais nous renseigne également sur les chiffres de vente de la licence Dark Souls de manière générale. On en conclut donc que cela regroupe les trois différents épisodes avec en complément le remaster de Dark Souls, Dark Souls II : Scholar of The First Sin et Dark Souls III : Fire Fades. Inutile alors d’associer ces chiffres à Bloodborne, Sekiro ou même Demon’s Souls. La licence aurait été distribuée à plus de 27 millions de copies.

Pour finir, Bandai Namco tient également à rappeler que Elden Ring, le prochain titre de From Software, est toujours en développement. Celui-ci se fait assez discret puisque nous n’avons toujours pas eu de nouvelles informations depuis son annonce à l’E3 2019.