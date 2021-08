eFootball (PES 2022) sera plus ou moins une démo au lancement selon Konami

L’annonce de Konami concernant PES 2022, qui devenait simplement eFootball, a quelque peu décontenancé les fans de la licence, notamment lorsqu’il a précisé son modèle économique. Prévu pour être un jeu free-to-play, le titre va grandement bousculer les codes de la série et on se pose de nombreuses questions à son sujet, notamment pour ce qui est de son contenu. Konami a alors répondu à quelques interrogations sur Twitter.

Q: Is “Early Autumn” launch basically a demo?

A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball™ as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow.

— eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021