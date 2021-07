PES 2022 devient eFootball, tout savoir du futur free-to-play en 5 minutes

Après FIFA 22 qui a été récemment présenté par Electronic Arts, c’est au tour de Konami de dévoiler le futur de Pro Evolution Soccer. Et celui-ci va fondamentalement changer puisqu’il n’y aura pas de PES 2022 cette année, mais un nouveau titre appelé eFootball. Un changement radical qui va s’accompagner de plusieurs autres nouveautés.

Et la seconde plus importante c’est qu’il sera entièrement free-to-play. C’est à dire gratuit au téléchargement avec divers achats en jeu et des modes vendus sous la forme de DLC. Si vous souhaitez tout savoir sur cet eFootball, on vous en parle en vidéo, tout en vous rappelant qu’il sortira sur PC et les deux générations de console en fin d’année.