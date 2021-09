eFootball 2022 sera disponible dès le 30 septembre

Jusqu’ici, Konami a bien pris des pincettes autour de eFootball pour préciser que la première version du jeu ne serait en réalité qu’une sorte de « démo », avec des mises à jour qui ajouteront du contenu par la suite. On sait enfin quand sera lancée cette première version, puisque l’éditeur vient de dévoiler sa date de sortie.

Le contenu au lancement précisé

📣 Annonce de #eFootball 2022 ! eFootball 2022 sera lancé le 30 septembre 2021 sur consoles et PC 💻🎮 Cette date marque le début de la nouvelle ère d'eFootball 💥 #SetFootballFree Toutes les infos ici : https://t.co/u0nFqt5bVH pic.twitter.com/NKVpB83HuJ — KONAMI France (@KONAMIFR) September 2, 2021

Rendez-vous donc à la toute fin du mois, le 30 septembre pour découvrir eFootball 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, qui sera on le rappelle un free-to-play. Le contenu du jeu a été précisé, et on retrouvera donc 9 clubs jouables avec :

FC Barcelone

FC Bayern Munich

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA River Plate

São Paulo FC

Six stades seront disponibles, à savoir le Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena et eFootball Stadium. Il sera possible de jouer en cross-génération à des événements online hebdomadaires.

Konami a indiqué qu’une première mise à jour arriverait dans la foulée en octobre, avec l’intégration des Creatives Teams et 600 clubs sous licence, de nouveaux modes de jeux (comme la Creative League) et des types de joueurs différents, allant de Standard à Légendaire. Cette mise à jour arrivera en même temps que la version mobile, qui viendra mettre à jour eFootball PES 2021 pour devenir eFootball 2022.