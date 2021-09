eFootball 2022 dévoile son trailer de lancement et devient l’un des jeux les plus mal notés sur Steam

Cette semaine marque le retour du duel marronnier entre PES et FIFA, mais l’édition 2022 de cet affrontement est bien particulier. Si FIFA 22 conserve la formule habituelle de la série, PES a évolué en eFootball 2022, avec la sortie d’une version free-to-play aux allures de démo, de l’aveu même de Konami, en attendant une grosse mise à jour cet automne. Le titre est maintenant disponible et nous le rappelle avec son trailer de lancement, mais il faut aussi les gros titres pour les retours plus que mitigés qu’il reçoit.

Sortie de but pour Konami

Tandis que l’on découvre un dernier trailer pour le titre, de nombreuses personnes ont déjà pu essayer la mouture free-to-play de la licence, qui n’a pour l’instant pas droit à un gros contenu. Mais en dehors de cet absence de contenu, qui était déjà prévu, le titre ne parvient pour l’instant pas à remporter les suffrages de la communauté, comme on peut le voir sur Steam.

Sur la fiche du jeu, on voit alors que le titre est évalué de manière extrêmement négative, ce qui est très rare pour un jeu de cet ampleur, hors reveiew-bombing. Selon le site Steam250, qui liste les jeux Steam selon les notes reçues, eFootball serait actuellement à un score de 8% de satisfaction seulement, et deviendrait ainsi le jeu le plus mal noté de la plateforme. VGC indique que sur les 4 000 notes impressions inscrites, seules 350 sont positives pour le moment. Les vidéos de bugs sur le titre commencent d’ailleurs à envahir les réseaux sociaux.

Thanks for kill my fav game @play_eFootball #efootball2022 here is a Video with Ansu Fati running like naruto pic.twitter.com/JQ2KRr2RwC — Ricardo Bassricky (@BassRicky_) September 30, 2021

Rappelons que le jeu aura droit à sa grosse mise à jour en novembre, qui permettra de rendre le titre nettement plus complet. Espérons au passage que les problèmes soulignés par les joueurs et joueuses soient aussi corrigés au passage.

eFootball 2022 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.