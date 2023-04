EA Sports FC : Le successeur de FIFA dévoile son identité avec un logo, plus d’infos en juillet

EA aime le jeu en triangle

Dès demain, vous pourrez voir circuler le nouveau logo de la marque sur plus d’une centaine de matchs à travers le monde, histoire de marquer son territoire. C’est donc un logo tout en triangle qui nous est montré (soi-disant inspiré par les triangles des jeux en tant que curseur, mais aussi des triangles du collectif dans FUT), où il faut tout de même deviner le « FC » tant la lettre F est tronquée.

En plus de cela, EA a ouvert un site officiel pour son nouveau jeu, en faisant l’étalage de ses collaborations comme celle avec la Premier League, la Ligue des Champions, la Ligue 1 et compagnie. FIFA change donc de nom, mais pas d’ambition, et les partenaires d’EA n’ont visiblement pas quitté le navire même avec la séparation entre l’éditeur et la FIFA.

​Nick Wlodyka, vice-président du groupe, déclare de son côté : « Il s’agit du début de l’histoire d’EA SPORTS FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d’histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l’emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA SPORTS FC sera un symbole du sport, un symbole d’innovation et de changement et nous sommes ravis d’en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet. »

Vous l’aurez compris, EA nous donne rendez-vous en juillet pour en apprendre plus sur ce nouveau jeu, probablement lors d’un EA Play Live.