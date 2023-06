EA Games devient EA Entertainment en se séparant d’EA Sports, désormais autonome

It’s in the game

La restructuration a pour but de rendre autonome les deux divisions pour qu’elles puissent prendre des décisions plus rapides, tout en ayant une liberté créative plus importante. C’est du moins comme cela que sont présentées les choses sur le papier.

EA Games devient ainsi EA Entertainment, mais son fonctionnement en interne ne change pas tant que cela. Vince Zampella reste en charge de toutes les licences liées à Respawn, de Star Wars à Apex Legends, tandis Samantha Ryan s’occupe de certaines licences à l’image des Sims, ou des autres jeux solos façon blockbuster.

Du côté d’EA Sports, c’est Cam Weber qui est désormais en charge d’EA Sports FC, des jeux NFL, PGA et compagnie, ce qui là non plus, ne devrait pas trop changer ses habitudes étant donné qu’il occupait plus ou moins le même poste lorsque les entités n’étaient pas séparées.

Pour nous autres joueurs et joueuses, cette restructuration devrait avoir peu d’impact mais on sent surtout qu’un vent nouveau souffle chez EA, qui s’apprête à présenter sa nouvelle licence de jeux de foot qui marquera un tournant dans son histoire.