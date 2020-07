Devolverland Expo vous permet de visiter un faux-E3

Le magnifique Devolver Direct se termine avec un message anti-hype inutile et l’annonce de Devolverland Expo, un jeu gratuit disponible sur Steam dès maintenant.

Cette année, Devolver voulait dénoncer le fait que la communication prenne le dessus sur le jeu vidéo. Pour remédier à ça, l’éditeur a donc décidé de faire un jeu où l’on visite une convention Devolver abandonnée pour en savoir sur ses prochains titres et se recentrer sur ce qui fait l’intérêt du média.

On peut donc virtuellement circuler dans les allées d’un salon tout en échappant aux hordes d’enfants et d’influenceurs. Mais la présence d’une arme sous-entend que la visite sera tout aussi calme que d’habitude. Tout ça pour en voir plus sur Shadow Warriors 3, Olija, Serious Sam 4 ou Fall Guys.

Sachez d’ailleurs que cette expérience a été développée par la branche résovienne (le gentilé de Rzeszów en Pologne) de Flying Wild Hog (Shadow Warriors). Si vous êtes curieux sachez que les succès Steam de Devolverland Expo nous invitent à trouver des indices sur 3 jeux non annoncés.

Devolverland Expo est donc déjà disponible sur PC et plus précisément sur Steam.