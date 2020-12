Dustborn (Red Thread Games) sera édité par Quantic Dream

Annoncé en juin lors du Future Games Show, Dustborn, le jeu d’aventure de Red Thread Games qui nous plongera dans une version alternative de l’Amérique, en 2030, où la désinformation peut être utilisée comme une arme, s’est trouvé un allié de poids dans le cadre de son développement puisqu’il sera édité par Quantic Dream (Detroit : Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls).

Un partenariat logique

D’après Gematsu, le directeur créatif du studio norvégien Ragnar Tornquist a indiqué « qu’il était extrêmement important de travailler avec une entreprise qui comprenait et appréciait vraiment notre vision de ce jeu et nous n’aurions pas pu demander un meilleur partenaire pour nous aider à amener Dustborn aux joueurs du monde entier. » Une déclaration loin d’être surprenante quand on connait le CV de la société française.

Dustborn sortira l’an prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.