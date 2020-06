Considéré probablement comme la plus grosse sortie de ce mois de juin – et même de cette première moitié de l’année, The Last of Us Part II débarque enfin sur PlayStation 4 ce 19 juin. Sa promesse, faire mieux que le premier volet, et nous marquait encore plus, notamment avec un scénario fort, une écriture intense et des thèmes importants. Présenté comme le jeu le plus ambitieux de Naughty Dog, est-ce qu’il dispose également d’une durée de vie conséquente ? On va voir ça ensemble.

Quelle est la durée de vie de The Last of Us 2 ?

Dans The Last of Us Part II, la découpe scénaristique est assez proche du premier épisode. On suit une histoire, parsemée de cinématiques, avec des séquences d’infiltration, des scènes d’actions et des moments d’exploration. Cela nécessite donc forcément un certain temps puisqu’il y a pas mal de saynètes et de cinématiques, et qu’il faudra prendre en main les niveaux et leur construction pour venir à bout efficacement des ennemis.

Combien de temps faut-il pour terminer l’histoire ? Combien d’heures sont-elles nécessaires pour finir le jeu à 100% ? Nous avons terminé le jeu deux fois, on vous donne quelques indications avec des commentaires plus bas concernant la durée de vie de The Last of Us Part II :

Histoire principale : 20 à 25 heures

Histoire + objectifs annexes : 25 à 27 heures

Finir le jeu à 100% : 35 heures

On ne notera pas ou peu d’objectifs annexes ici puisque vous avez l’histoire principale, les clins d’œil, les collectibles, et hormis quelques zones plus ouvertes que vous pouvez intégralement fouiller (avec quelques affrontements supplémentaires), il est donc l’histoire que nos estimations entre le scénario avec ou sans objectif annexe soient assez proches.

Difficulté et collectibles

La durée de vie peut fluctuer de façon assez importante en fonction de la difficulté que vous avez choisi. Etant donné qu’il est possible d’opter pour de nombreuses options de difficulté, vous aurez sans doute des passages plus retors que d’autres. En difficulté très facile, l’ensemble se suit très facilement, alors qu’en mettant la difficulté maximale, vous serez obligé de bien fouiller les zones pour trouver les ressources, fabriquer des objets, améliorer vos armes, sans compter la plus grande résistance que vous rencontrez face aux infectés et ennemis.

Enfin, sans compter les ressources et les améliorations d’armes, on y retrouve une bonne flopée de collectibles. Quasiment 300 éléments seront à ramasser entre les pièces à collectionner, les établis à trouver, les très nombreux artefacts et autres joyeusetés. Pas de panique, on vous propose un guide complet des collectibles pour tout dénicher. Rajoutez à ça la nécessité de relancer un début de partie (avec le New Game Plus) pour l’obtention des trophées liés aux améliorations et l’on titille les 35 heures pour finir le jeu à 100%.

Voilà, vous savez à peu près tout sur la durée de vie de The Last of Us 2. Une durée de vie conséquente pour un jeu solo, plus grande que tous les jeux du studio notamment. Pas de trophée lié à la difficulté, ce qui réduira drastiquement la nécessité de refaire le jeu. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre test de The Last of Us Part II, notre avis en vidéo, où trouver The Last of Us 2 au meilleur prix ou encore mieux, notre guide complet où vous retrouverez toutes les astuces et emplacement des collectibles.