The Last of Us 2, l’un des meilleurs jeux de cette décennie ? Notre avis vidéo

Attendu au tournant par de nombreux joueurs et fans du premier volet, The Last of Us Part II arrive le 19 juin sur PlayStation 4. Nous avons reçu le jeu bien en avance, pour calmement tester le titre dans de bonnes conditions. Si notre test écrit est disponible, on vous propose maintenant son alternative en vidéo, pour les adeptes de format plus visuel.

On vous partage ainsi notre avis, avec les forces et faiblesses du jeu, le tout, sans aucun spoiler. Vous pouvez donc regarder notre test vidéo sans avoir peur de voir (ou d’entendre) des éléments pourraient divulgâcher l’histoire. Et comme vous le remarquez, il s’agit bien de l’un des meilleurs jeux de cette génération.