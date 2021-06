Durée de vie Scarlet Nexus, combien de temps pour finir le jeu ?

Scarlet Nexus sort dans maintenant deux petits jours, et il est désormais possible de lever le voile sur certaines informations autour du jeu. On pense notamment à la durée de vie de ce dernier, étant donné que l’on ne savait pas trop à quoi s’attendre du titre puisque c’est une nouvelle licence. Voici combien il faut de temps pour terminer Scarlet Nexus.

Quelle est la durée de vie de Scarlet Nexus ?

Plusieurs éléments sont à prendre en compte ici. Scarlet Nexus propose deux personnages jouables, avec deux scénarios qui s’entrecroisent à certains moments et qui disposent d’un tronc commun. Voici donc la durée de vie moyenne de Scarlet Nexus :

Histoire principale : 20 à 25 heures

: 20 à 25 heures Histoire principale + deuxième scénario : 40 à 45 heures

: 40 à 45 heures Finir le jeu à 100% : Plus de 50 heures

Si les deux scénarios ont la même durée de vie, on table sur le fait que la deuxième partie est forcément plus courte, notamment si vous choisissez le New Game +, qui permet de conserver le niveau des personnages. On avance alors bien plus vite, et il est aussi possible de zapper quelques cinématiques vues dans l’autre scénario, c’est pour cela qu’on estime le second run plus court que le premier.

Pour ce qui est du reste, la durée de vie va aussi influer sur la volonté de maximiser les relations entre les personnages jusqu’au niveau 6, et aussi le fait d’accomplir toutes les quêtes annexes type fedex du jeu, histoire de viser le 100% et l’ensemble des trophées/succès.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.