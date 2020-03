Durée de vie Ori and the Will of the Wisps : Combien de temps pour l’histoire ?

Sorti depuis la semaine dernière sur PC et Xbox One, Ori and the Will of the Wisps a largement séduit la presse et les joueurs du monde entier, à commencer par nous puisque nous lui avons attribué l’excellent note de 9/10 dans notre test. Avec sa construction à la metroidvania, le titre a de sacrées qualités à revendre, mais est-ce que sa durée de vie en fait partie ?

Quelle est la durée de vie de Ori and the Will of the Wisps ?

Ori and the Blind Forest n’était pas spécialement réputé pour être particulièrement long, malgré les nombreux secrets à dénicher. Il ne suffisait que d’une petite dizaine d’heures pour voir le bout de l’aventure. Qu’en est-il de ce Ori and the Will of the Wisps ? Combien faut-il de temps pour terminer la quête principale ? Et surtout, combien faut-il de temps pour obtenir tous les succès ?

On vous donne quelques indications suivies de commentaires un peu plus bas concernant la durée de vie de Ori and the Will of the Wisps :

Histoire principale : Entre 8 et 12 heures

Histoire + objectifs annexes : Entre 12 et 14 heures

Finir le jeu à 100% : Environ 15 heures

Vous l’aurez compris, la durée de vie du jeu est très similaire à celle d’Ori and the Blind Forest. Et ce, malgré une carte bien plus grande que dans le premier opus, puisque celle-ci est deux à trois fois plus grande. Cette absence de différence s’explique par les nouveaux pouvoirs d’Ori, qui lui permettent de se déplacer très vite d’un coin de la map à un autre une fois que le joueur a bien avancé dans l’histoire.

Côté choses à faire, il est possible de s’amuser à récupérer toutes les orbes de santé et d’esprit pour Ori, mais aussi dénicher les zones secrètes comme les Terres de Minuit, ou bien encore ramasser toutes les graines d’arbres et les minerais un peu partout sur la carte. De plus, il existe un bon nombre de quêtes annexes à accomplir, ainsi que des épreuves inédites de force et de rapidité. De plus, Ori and the Will of the Wisps est un jeu adapté pour le speedrun, ce qui veut dire qu’il est possible de le terminer très rapidement si l’on connaît bien l’aventure.

Ori and the Will of the Wisps est disponible sur PC et Xbox One, notamment via le Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour plus de précisions.