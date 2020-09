Durée de vie 13 Sentinels: Aegis Rim : Combien de temps dure le jeu ?

Entre visual novel, RPG et STR (stratégie en temps réel), 13 Sentinels propose un intéressant mélange des genres. Compliqué cependant d’estimer sa durée de vie avec un tel parti pris, nous sommes donc là pour vous donner quelques indications.

Combien de temps pour terminer 13 Sentinels ?

Le jeu propose avant tout de vivre une histoire, les contenus annexes sont donc très limités. Cela ne veut cependant pas dire que le titre ne vous tiendra que quelques heures, au contraire. En ligne droite l’aventure se révèle assez longue et les batailles peuvent plus ou moins étendre la durée de vie selon la difficulté choisie (modifiable à tout moment). De plus, améliorer ses personnages et ses Sentinelles au maximum gonflera énormément la durée de vie si vous êtes un perfectionniste. Enfin, les batailles bonus termineront d’augmenter votre temps de jeu.

Durée de l’histoire principale en normal : 25 à 30 heures

Terminer le codex à 100% : 30 à 35 heures

Batailles bonus : environ 2 heures supplémentaires

Monter tous les personnages à 100% : au moins 50 heures

Vous en aurez donc pour votre argent en matière de durée de vie et ce, même sans essayer de compléter absolument le titre au maximum. Notez d’ailleurs qu’améliorer TOUS les personnages à fond ne présente que peu d’intérêt, par contre, le titre propose une certaine rejouabilité puisque chaque mission possèdes 2 à 3 objectifs optionnels permettant de compléter le codex et de gagner de l’xp.

13 Sentinels: Aegis Rim est disponible depuis le 22 septembre 2020 sur PlayStation 4 dans nos contrées et a écopé d’une excellente note dans nos colonnes.