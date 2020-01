Red Thread Games vient d’annoncer la sortie prochaine de leur jeu d’aventure Draugen sur PlayStation 4 et Xbox One, jeu dont vous pouvez lire notre test lorsqu’il était sorti sur PC.

La Scandinavie sous un nouveau jour

Sorti sur PC en mai 2019, Draugen arrive enfin sur consoles. Le jeu d’aventure et d’enquête se passant dans le folklore norvégien avec tout ce qui est relatif aux mers et aux marins sortira le 21 février sur PlayStation 4 et Xbox One. Vous allez pouvoir visiter la pittoresque ville de Graavik, découvrir ses mystères à travers les yeux d’un narrateur douteux tout en incarnant Edward à la recherche de sa soeur disparue.

Voici quelques caractéristiques du jeu :

« Je ne suis pas seul » : Explorez la Norvège des années 1920 accompagné d’un compagnon indépendant et plein de vie.

Interagissez avec votre compagnon grâce à un système de dialogue réaliste et dynamique.

Vivez une histoire palpitante à travers les yeux d’un narrateur douteux.

Trouvez votre propre chemin à travers un espace scénique qui change avec le temps et votre état mental.

« Une histoire au sujet de ce qui se trouve en dessous » : Un récit captivant et plein de suspense avec des rebondissements inattendus.

Draugen est actuellement disponible sur PC et arrivera le 21 février sur PlayStation 4 et Xbox One.