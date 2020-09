Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition a droit à un trailer pour le TGS

Alors que le Tokyo Game Show s’apprête à ouvrir ses portes virtuelles, Square Enix donne des nouvelles de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition grâce à un nouveau trailer.

Un nouveau cap franchi

Ce dernier nous permet ainsi de faire le tour de toutes les particularités de cette édition, avec de nouveaux modes de difficulté, le fameux mode 2D et bien d’autres joyeusetés. Dans le même temps, Square Enix se félicite d’avoir déjà vendu 6 millions d’exemplaires pour de ce Dragon Quest XI, toutes versions confondues.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition sera disponible dès le 4 décembre sur PC (Steam et EGS), PS4 et Xbox One.