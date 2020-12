Dragon Quest XI S : notre avis sur la version PS4, Xbox One et PC

Plus d’un an après sa sortie sur Switch, Dragon Quest XI S revient sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il s’agit bien de la version S qui n’a donc pas de contenu supplémentaire (mais tout de même assez par rapport à Dragon Quest XI de base). Ce portage a beaucoup fait parler lors de son annonce à cause de l’aveu de Square Enix qu’il serait d’une moindre qualité graphique que le jeu d’origine. Pour constater un peu tout cela, on a donc passé quelques heures sur la version PS4 mais sur PS5.

Qu’est-ce que Dragon Quest XI ?

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée sorti en 2017 au Japon sur PlayStation 4 et 3DS puis en 2018 dans le reste du monde, mais cette fois-ci sur PS4 et PC. Notre critique d’origine est toujours disponible ici-même si vous voulez un avis plus développé. Sinon, pour résumer, il s’agit d’un JRPG très classique et c’est justement le charme de la série qui a tenu à conserver le tour par tour sans chercher à le moderniser comme les Bravely ou les Persona.

Même au niveau du scénario, on reste dans le classique. On incarne un jeune homme qui découvre qu’il est l’Éclairé, l’élu du monde d’Elréa. Il doit réunir des compagnons pour l’aider dans sa quête qui consiste à trouver des orbes, trouver l’épée sacrée et empêcher un Seigneur du mal de dominer le monde. Heureusement, c’est un résumé très simpliste et les choses deviennent très vite intéressante quand les gens rejettent le héros par crainte qu’il attire son grand ennemi.

Dans le cas du gameplay comme de l’histoire, vous aurez bien compris que ceux qui sont allergiques aux clichés ne tiendront pas devant Dragon Quest XI S ou sans S. Il y a cependant assez de rebondissements, que l’on ne spoilera pas, pour tenir le joueur en haleine pendant la centaine d’heures nécessaire. Il faut également saluer la qualité de l’écriture des personnages auxquels on s’attache tous, Sylvando en tête.

Qu’est-ce que Dragon Quest XI S ?

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime est la version améliorée du jeu, sortie pour la première fois sur Switch l’an dernier (notre avis de l’époque est disponible ici ). La principale différence est donc le retour du mode 2D, qui permet de jouer au jeu mais avec des graphismes style 16 bits. Le choix n’est d’ailleurs pas définitif puisque vous pouvez changer entre les deux en visitant une église (de manière toujours aussi laborieuse que sur Switch).

En plus de quelques passages et quêtes supplémentaires assez anecdotiques, le jeu y gagne aussi la quête des Chronomis qui permet de visiter des moments mythiques de la saga avec les graphismes 16 bits. Ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent seulement les utiliser à petite dose ou qui veulent éviter le processus de changement). Des ajouts sympathiques mais on comprend ceux qui refusent de payer un nouveau jeu, même à 39,99€ pour ce qui devrait être un DLC.

Mais la version S c’est aussi beaucoup de changements faits pour le confort des joueurs. Rien qu’au niveau de l’oreille, elle permet de pouvoir choisir les doublages japonais et des musiques orchestrales qui n’utilisent pas du MIDI. On note également le fait de pouvoir passer les cinématiques, accélérer les combats, invoquer le cheval et même courir tout simplement. Dragon Quest XI S est plus agréable à jouer, même si il est vrai que cela devrait être des mises à jour gratuites.

Qu’est-ce que Dragon Quest XI S version PS4, Xbox One et PC ?

(Dragon Quest XI version PS4 – Dragon Quest XI S version PS4)

Cette version de Dragon Quest XI S est un portage de la version Switch. Comprenez qu’il n’y a pas de contenu en plus par rapport à la machine de Nintendo. La grande gagnante dans cette opération c’est la Xbox One puisque c’est la première fois que la série est disponible sur une console de Microsoft. Les utilisateurs Xbox peuvent donc enfin essayer ce très bon JRPG, d’autant plus qu’il est inclus dans le Game Pass.

(Dragon Quest XI S version Switch – Dragon Quest XI S version PS4)

Mais pour la PS4 et le PC, la situation est un peu plus compliquée, ne serait-ce qu’à cause de la comparaison. En effet, la version Switch utilise un autre moteur. On a donc là un portage qui améliore la résolution et le framerate de la Switch mais garde une partie des downgrades visuels par rapport au Dragon Quest XI de base. Des designs plus grossiers qui sont au moins compensés sur PS4 Pro (et donc PS5) par le 4K – 60 FPS et des chargements plus rapides.

En revanche, sur PC, on y perd forcément plus que l’on y gagne puisque c’était déjà la norme. Mais si ces changements techniques vous conviennent et que vous souhaitez (re)faire l’aventure, les ajouts de contenus et de confort justifient cet achat. Autre conséquence logique, il n’est pas possible de récupérer sa sauvegarde et il faut refaire les trophées/succès (dont certains ont d’ailleurs changé). Et quitte à refaire DQ11, autant jouer le jeu de la version S et le faire mode 2D.

Dragon Quest XI S sur PlayStation 4, Xbox One est la version ultime de la version ultime. Le portage Switch rend le jeu plus grossier visuellement mais cela se traduit par une amélioration technique sur PS4, pas sur PC. On salue la volonté de proposer un prix plus bas (39,99€) mais cela reste trop pour ce qui aurait pu être un excellent DLC pour ceux qui ont déjà le jeu. En revanche, aucune excuse pour ceux qui n’ont pas encore fait ce très bon RPG, surtout s’ils ont le Game Pass.