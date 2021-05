Dragon Quest X Offline, une version hors-ligne du MMORPG

Cette nuit s’est déroulé un livestream consacré au 35ème anniversaire de la franchise Dragon Quest. On s’attendait logiquement à des annonces et c’était bien le cas : Square Enix nous a présenté pas moins de 6 nouveaux projets en compagnie de Yūji Horii. Aux côtés d’un remake du 3ème volet et du 12ème épisode confirmé, on a eu l’annonce de Dragon Quest X Offline, une version hors-ligne du MMO.

Un MMORPG sans le MMO

Juste après avoir présenté des nouveautés pour le MMORPG, toujours disponible uniquement sur l’archipel nippon, Yūji Horii et ses équipes ont annoncé Dragon Quest X Offline. Square Enix le définit comme une version autonome du jeu où il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion internet pour jouer au titre (ni de posséder le MMO original), idéal pour celles et ceux qui sont un peu frileux à l’idée de jouer en ligne.

Bien que basé sur le même univers, Dragon Quest X Offline arbore un style visuel totalement différent de son aîné, avec un côté pixel-art imaginé pour être charmant et jouer sur la nostalgie selon les développeurs. D’autres subtilités seront aussi présentes mais n’ont pas été révélées au cours de la présentation de cette nuit. L’éditeur nippon nous donne rendez-vous ultérieurement pour plus de détails sur le jeu.

Pour l’instant, Dragon Quest X Offline n’est prévu qu’au Japon avec une fenêtre de sortie fixée à 2022. Contrairement aux nouveautés de la version MMO de Dragon Quest X, le studio n’a pas exclu une sortie occidentale, mais on émettra quelques réserves quant à une potentielle venue chez nous bien que cela créera un peu d’espoir chez les fans qui veulent découvrir cet univers.