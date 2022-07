Accueil » Actualités » Dragon Ball Xenoverse 2 : Une date pour le DLC avec Dyspo, Vegeta (GT) et Goku (Ultra Instinct -Sign-)

Histoire de surfer un peu sur l’engouement de certains fans autour du prochain film Dragon Ball Super, Bandai Namco en profite pour sortir toujours plus de DLC pour Dragon Ball Xenoverse 2, qui a décidément une bien belle longévité, et qui montre que Dragon Ball Xenoverse 3, c’est pas pour demain. On a cette fois-ci une date pour le DLC nommé Conton City Vote Pack, qui contient trois personnages assez attendus.

3 personnages en plus pour le jeu

Cette semaine, Dragon Ball Xenoverse 2 va avoir droit à pas mal de contenus, même en dehors des DLC payants. On retrouvera tout d’abord une mise à jour gratuite qui devrait arriver aujourd’hui, et qui contiendra notamment un nouveau costume, des nouvelles attaques, des quêtes inédites ou encore plus de figurines pour le mode Colisée.

Mais le gros morceau viendra du DLC Conton City Vote Pack, qui sortira le 7 juillet et qui ajoutera Dyspo, Goku (Ultra Instinct -Sign-) et Vegeta (GT, sans sa moustache) en tant que personnages jouables. Ce DLC donnera aussi accès à des costumes en plus, des quêtes supplémentaires, bref, ce que l’on retrouve habituellement dans un pack de la sorte.

De plus, un DLC Legend Patrol Pack sera disponible à la même date et vous permettra de revivre l’histoire d’un premier Dragon Ball Xenoverse, afin de rendre ce deuxième épisode encore plus complet.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.