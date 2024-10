Dragon Ball Sparking Zero réalise le meilleur lancement d’un jeu Dragon Ball avec 3 millions de ventes en 24 heures

Le carton de cette fin d’année

Bandai Namco vient tout juste d’annoncer que son Dragon Ball Sparking Zero avait dépassé les 3 millions d’exemplaires vendus en seulement une journée de commercialisation. Même s’il faut rajouter à cela toutes les précommandes, évidemment. Le carton est donc total pour ce nouvel épisode, qui fait bien mieux que les précédents jeux Dragon Ball.

Si l’on remonte un peu en arrière, on remarque que Dragon Ball Z: Kakarot avait mis deux bons mois à dépasser la barre des 2 millions, alors qu’il est aujourd’hui l’un des jeux Dragon Ball les plus vendus. Dragon Ball FighterZ avait quant à lui franchit le cap des deux millions lors de sa première semaine, tandis que Dragon Ball Xenoverse 2 avait mis presque une année pour aller jusqu’aux trois millions. Avec ses bons retours et l’engouement de la communauté Dragon Ball, ce Dragon Ball Sparking Zero a donc les épaules pour viser le titre du jeu Dragon Ball le plus vendu.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.