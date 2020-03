Dragon Ball Z : Kakarot s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires

Presque deux mois après sa sortie, Bandai Namco est fier d’annoncer que Dragon Ball Z : Kakarot est un succès en matière de ventes. Le RPG de Cyberconnect 2 se hisse donc en bonne position dans le top des meilleures performances en ce qui concerne les adaptations du manga culte de Akira Toriyama.

Over 9000 et plus encore

2 millions 😱 Avec autant de Saiyans protégeant la Terre, nous devrions être saufs (pour le moment) ! Merci beaucoup d'avoir pris part à l'aventure #DragonBall Z: Kakarot ! pic.twitter.com/Jcr0gCw3YH — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) March 10, 2020

Plus de 2 millions d’unités écoulées dans le monde, c’est donc le chiffre annoncé par l’éditeur japonais pour Dragon Ball Z : Kakarot. Une belle performance pour ce RPG en semi monde ouvert qui sort des sentiers battus de la licence. Pour vous faire une idée, le meilleur à ce jour reste encore Xenoverse avec 5 millions suivi de Dragon Ball FighterZ qui tourne autour des 3.5 millions.

