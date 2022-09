Dragon Age: Dreadwolf : Il n’y aura pas besoin d’avoir joué à la trilogie originale pour apprécier cet épisode selon BioWare

Très discret depuis son changement de nom en juin dernier, Dragon Age: Dreadwolf nous avait promis de donner de ses nouvelles d’ici la fin de l’année. Alors qu’on pensait que ce serait dans le cadre d’un gros événement comme la Gamescom ou la cérémonie des Game Awards, c’est finalement par l’intermédiaire d’un blog de développeurs que BioWare a décidé d’en dévoiler un peu plus sur son projet.

Essentiellement consacré à la dimension narrative du jeu, l’article publié par le studio américain indique notamment que l’action-RPG édité par Electronic Arts est pensé en interne comme un titre capable de réunir les fans de la saga et un nouveau public. Autrement dit, il ne devrait pas être nécessaire d’avoir touché à la trilogie originale pour profiter de ce nouvel épisode de la série.

Un équilibre à trouver pour satisfaire tous les publics

Comme expliqué par Sylvia Feketekuty, écrivaine principale du titre, « cela fait huit ans que notre dernier jeu Dragon Age est sorti. J’ai vu beaucoup d’adultes se remémorer avec nostalgie comment ils y jouaient durant l’adolescence ! En travaillant sur Dragon Age: Dreadwolf, il a fallu trouver un équilibre afin de fournir des réponses aux questions de longue date que se posaient les fans les plus anciens tout en créant un jeu dans lequel les nouveaux joueurs, ou quelqu’un qui a joué à Dragon Age: Inquisition il y a des années, seraient invités à entrer. »

Ryan Cormier, un des trois éditeurs narratifs de la production ajoute ceci : « Contrairement aux vastes galaxies que nous explorons dans nos autres franchises, Dragon Age : Dreadwolf nous ramène à Thedas où nous pouvons retrouver des amis et des lieux qui nous sont familiers. Certains fans n’ont pas consacré de temps à Dragon Age depuis la sortie d’Inquisition en 2014, tandis que d’autres ont lu toutes les bandes dessinées et autres histoires publiées depuis. »

« D’autres encore n’ont jamais joué à un jeu Dragon Age et n’ont aucune idée de qui est le chauve (c’est Solas). C’est un public varié et le développement de Dreadwolf a poussé l’équipe à discuter de la façon dont nous pouvions simultanément fêter le retour de nos fans tout en accueillant les nouveaux. » Reste maintenant à savoir l’impact concret que cela aura sur la dimension narrative de cet opus.

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que, selon les nombreuses rumeurs relayées depuis un moment déjà, Dragon Age: Dreadwolf pourrait sortir en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S (et peut-être aussi sur PlayStation 4 et Xbox One ?) mais cela reste encore à confirmer.