Dragon Age 4 : BioWare indique que la production du jeu est à moitié terminée

Etant donné que les bruits de couloir commencent à s’accumuler autour de Dragon Age 4, il n’est pas très étonnant de voir BioWare prendre la parole pour préciser un peu les choses. Le journaliste Jeff Grubb a précisé la semaine dernière qu’il ne faudra pas attendre le jeu avant la fin d’année 2023, et à la vue du dernier post de blog du studio, il semble bien être dans le vrai puisque BioWare indique que la production du jeu en est à sa moitié.

L’histoire du verre à moitié vide, à moitié plein

Dans un long post, Gary McKay, désormais General Manager chez BioWare, joue sur la transparence en donnant des nouvelles officielles sur le développement de Dragon Age 4 :

« Pour le prochain Dragon Age, nous sommes en plein milieu de la production, ce qui est une sensation formidable. Notre plan a été achevé l’année dernière, nous nous concentrons donc maintenant sur la construction de notre vision : créer des environnements incroyables, des personnages profonds, un gameplay fort, une écriture percutante, des cinématiques pleines d’émotion – et bien plus encore. Le plan du jeu est bien compris et l’équipe est concentrée. »

On sait donc enfin où se situe le niveau de complétion du développement. Rassurez-vous, lorsqu’il indique que le jeu en est au milieu de sa phase de production, cela ne veut pas dire qu’il faudra encore attendre 4 ans supplémentaires pour le voir. Il rappelle à juste titre que la production est une étape qui vient logiquement après des phases de préproduction et de concepts, qui peuvent prendre des années même après l’annonce du jeu. Etant donné que le jeu est au milieu de sa production, une sortie fin 2023 comme envisagée par Jeff Grubb semble être alors tout à fait plausible.

McKay prévient également de petits changements dans l’équipe, avec le départ de Christian Dailey, qui servait de producteur exécutif. On nous rappelle que le producteur de direction n’est autre que Mac Walters, derrière le remaster de la trilogie Mass Effect, tandis que Corinne Busche, anciennement Senior Design Director, sera la réalisatrice de cet opus.

BioWare nous promet de nous donner des nouvelles du jeu dès cette année, que ce soit à travers le blog ou les réseaux sociaux. On commence donc fortement à croire que la sortie en 2023 est envisagée.