Dordogne : Le jeu d’aventure en aquarelle vise désormais une sortie au printemps 2023

On ne se lasse pas de voir Dordogne à chaque fois qu’il apparait publiquement, mais on commençait à se demander quand le titre sortirait. Nous vous en parlions déjà en 2020 à l’occasion de notre premier AG French Direct, et nous avons pu le retrouver à la Gamescom ainsi qu’à la Paris Games Week, aidé par Focus Entertainment qui édite maintenant le titre du studio Un Je Ne Sais Quoi. Et c’est finalement lors du dernier Indie World Showcase de Nintendo que la période de sortie du jeu a été abordée.

Préparez-vous à partir en Dordogne au printemps prochain

Dordogne nous avait initialement donné rendez-vous pour le début d’année 2023, et on semble bien se diriger vers cette période. Avec l’aide d’un nouveau trailer tout coloré mais aussi plutôt court, on apprend que Dordogne nous invitera à découvrir son aventure et le passé de Mimi durant le printemps 2023. Pas de date plus précise à se mettre sous la dent pour le moment, mais c’est toujours ça de pris.

Dordogne sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre interview avec Cédric Babouche, réalisée lors du premier AG French Direct.