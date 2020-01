DOOM Eternal : Du gameplay et des portails dans le nouveau trailer

Comme prévu, Bethesda a bel et bien diffusé un nouveau trailer pour le très attendu DOOM Eternal via sa chaîne Twitch à 18h30 tout pile. L’occasion d’en voir un peu plus sur cette suite à DOOM, qui s’annonce tout aussi folle.

L’enfer sur Terre

Pour faire monter de plus en plus la hype sur ce DOOM Eternal, c’est donc un trailer centré sur l’histoire totalement ébouriffant que nous propose aujourd’hui Bethesda. Nous pourrons nous apercevoir que le soft se déroule sur Terre en 2151 où les enfers se sont malheureusement abattus sur notre belle planète bleue.

Et comme on s’y attend, bon vieux doomguy semble être le dernier espoir de la terre pour mettre un terme à toute cette folie. Au programme de ce titre, nous aurons du bon vieux métal en bande-son, des gunfights endiablés, de nouvelles armes dont la fameuse épée démoniaque qui semble stylée, et surtout des exécutions toujours plus gores. En somme, tout ce que l’on recherche dans un DOOM.

Très clairement, ce nouveau trailer semble promettre un jeu encore plus qualitatif que le précédent opus. Mais bref, on rappelle cependant que DOOM Eternal disposera d’environnements plus ouverts et sera plus dynamique avec l’apparition d’un dash. Le titre aura aussi à son actif de nouvelles armes, dont un lance-flammes sur l’épaule gauche du doomguy pour vaporiser ses ennemis.

Le multijoueur accueillera également les modes invasions et battlemode, mais verra disparaître le fameux mode snapmap à notre grand dam. Au passage, sachez que vous pouvez retrouver notre article tout ce qu’il faut savoir sur DOOM Eternal si vous voulez vous remettre à jour.

D’ailleurs, si vous précommandez DOOM Eternal en version digitale ou physique exclusivement chez Micromania-Zing, vous obtiendrez DOOM 64. En sus, vous recevrez également le pack Rip and Tear comprenant une apparence Revenant DOOM, le niveau maître Base d’adepte ainsi qu’une Apparence « Rétro » pour le Shotgun.

De quoi ravir les fans de DOOM, et rappelons enfin que DOOM Eternal sera de sortie sur PC, PS4 et Xbox One le 20 mars prochain.