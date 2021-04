Dungeon & Fighter: OVERKILL, un action-RPG en 3D teasé sur PC par Nexon et Neople

Très connue en Corée du Sud et en Chine, la licence Dungeon & Fighter souhaite accroître encore un peu plus sa popularité depuis quelques années. Après avoir officialisé le MMO Project BBQ, le titre Mobile Dungeon&Fighter et le jeu de combat DNF Duel fin 2020, qui est développé en collaboration avec Arc System Works (Guilty Gear, Granblue Fantasy Versus…), voici l’action-RPG Dungeon & Fighter: OVERKILL.

Une sortie prévue en Europe ?

Présentée comme « une perspective alternative » de la série par Gematsu, cette production en 3D se jouera en vue de côté et tournera sous Unreal Engine 4. Prévu à une date inconnue sur PC, plus d’informations sur ce projet devraient être partagées prochainement par l’éditeur Nexon et le studio de développement Neople.