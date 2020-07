Le mois dernier, le remaster de Kingdom of Alamur : Reckoning avait fuité avant son annonce officielle, nous laissant entrevoir une sortie estivale pour le titre. Alors que l’on pensait qu’il arriverait en août, Kingdom of Alamur Re-Reckoning débarquera finalement le mois suivant.

Une extension en plus pour 2021

Il faudra donc patienter jusqu’au 8 septembre pour découvrir ce remaster, sur PC (via Steam), PS4 et Xbox One. Mais en plus de cette date, THQ Nordic nous apprend via un nouveau trailer en CGI que le titre aura droit à une extension, nommée Fatesworn. Cette dernière devrait arriver durant le courant de l’année 2021, sans plus de précisions par rapport à son contenu et à sa durée.

Dans tous les cas, voir une nouvelle extension pour un remaster n’est pas chose courante, ce qui montre que l’éditeur est relativement confiant quant au succès de ce Re-Reckoning. THQ Nordic nous rappelle également qu’une édition collector sera disponible, présentée en vidéo.

Les précommandes pour cette édition, qui est affichée au prix de 109,99 euros, sont déjà ouvertes :

Kingdom of Alamur Re-Reckoning sortira donc le 8 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.