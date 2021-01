Kingdom of Amalur: Re-Reckoning arrivera sur Switch le 16 mars

Déjà sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One il y a de cela quelques mois, Kingdom of Amalur: Re-Reckoning s’apprête à s’offrir une seconde jeunesse (une troisième ?) sur Switch, comme nous l’annonce aujourd’hui l’éditeur THQ Nordic.

Un version Switch avant l’extension

On a donc droit à un trailer qui nous présente ce à quoi ressemble le jeu sur Switch, qui ne devrait pas avoir à craindre trop de compromis étant donné le titre n’était déjà pas bien gourmand sur les autres plateformes.

Il faudra donc probablement que cette version sorte avant que l’extension Fatesworn fasse parler d’elle, puisqu’elle est toujours prévue pour 2021 sans date de sortie précise.

En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test des autres versions de Kingdom of Amalur: Re-Reckoning.