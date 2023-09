Disney va faire revivre le jeu Gargoyles avec un remaster prévu pour le 19 octobre

La ressortie du jeu culte des années 90

Cette nouvelle version du jeu sorti en 1195 sur Mega Drive se montre enfin dans un premier trailer, afin de nous laisser voir à quel point il a changé en plus de 28 ans (désolé pour le coup de vieux). Ce remaster mettra donc de côté les pixels pour un rendu plus lisse, plus cartoon, inspiré de la série animée du même nom. On y retrouvera cependant la même aventure aux côtés de Goliath, mais avec quelques ajustements et nouveaux comme des succès et trophées, une bande-son remasterisée ou encore la possibilité de rembobiner une séquence.

Ce Gargoyles Remastered sera disponible dès le 19 octobre prochain, et ce sur PC (via Steam et GOG), PS4, Xbox One et Nintendo Switch, pour le prix de 14,99 €.